Corona virüse aldırmayıp parti yapan 3 bin kişi gözaltına alındı

ABD’nin Florida eyaletinde Volusia Couty Polis Departmanı tarafından yayımlanan görüntülerde 3 bin kişinin sosyal mesafe kurallarına uymayarak parti verildiği görüldü. Söz konusu kişilerin gözaltına alındığı açıklandı.



16 Mayıs tarihli kayıtlarda eyaletin kalabalık etkinlik yasağına hiçe sayan kişiler arasında silahlı bir erkek de tespit edildi. Polis Şefi Mike Chitwood, silahlı kişinin tutuklandığı ve pek çok kişinin gözaltılara direndiğini belirtti.

"TOPLULUĞUMUZ İÇİN UTANÇ KAYNAĞI"



Chitwood, “Gece yarısı düzenlenen parti tehlikeli, anlamsız ve kabul edilemezdi. Bizim topluluğumuz için bir utanç olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Öte yandan, ABD’de yeni tip corona virüs vakalarının sayısı 1 milyon 570 bini ölü sayısı ise 93 bini geçti. Florida eyaleti vatandaşlara sosyal mesaflelerini koruması ve kalabalık etkinlikler düzenlemesi konusunda uyardı.

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