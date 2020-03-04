Corona virüse yakalanan 2 bin 300 kişi hastanelerde yatak bekliyor

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC), Güney Kore'de toplam vaka sayısının 5 bin 621’e çıktığı ve en az 33 kişinin corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Vakaların çoğu, grip benzeri virüsün hızlı bir şekilde ülkenin dördüncü büyük şehri Daegu'da görülüyor. Bunun kentte yaşayan Hristiyan topluluğun arasındaki yoğun etkileşimden kaynaklandığı düşünülüyor.



Sağlık yetkilileri, Hristiyan tarikatının 200 binden fazla üyesinin yanı sıra daha küçük gruplardan binlerce şüpheli vakanın testlerini henüz tamamlamadıkları için yeni vaka sayısının yakın gelecekte yüksek olmasını bekliyorlar.



Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, hükümetin 9,8 milyar dolarlık teşvik paketi ve kritik noktalara gönderilen tıbbi malzemelere atıfta bulunarak “Acil durumlarda özel önlemlere ihtiyacımız var. COVID-19'un mümkün olan en kısa sürede üstesinden gelmek ve ekonomi üzerindeki etkisini en aza indirmek için mevcut kaynakları seferber etmemiz gerekiyor” dedi.

2 BİN 300 KİŞİ HASTANELERE KABUL EDİLMEYİ BEKLİYOR



Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Gang-lip, Daegu'da 2 bin 300 kişinin hastanelere ve geçici tıbbi tesislere kabul edilmeyi beklediğini söyledi.



Bakan Yardımcısı, en ciddi vakaların çoğunu ağılayan 100 yataklı bir askeri hastanenin perşembe gününe kadar 200 ilave yatağa sahip olması gerektiğini de sözlerine ekledi.



Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in dün yaptığı açıklamada, corona virüse karşı savaş ilan ettiğini ve maske sıkıntısı için özür diledi.Asya’nın dördüncü büyük ekonomisi oldukları ifade eden Güney Kore Başbakanı, corona virüsten etkilenen küçük işletmelere destek sözü verdi.



SEYAHAT KISITLAMALARI



Yonhap haber ajansının belirttiğine göre, en az 92 ülke Güney Kore'den gelen yolculara bazı giriş kısıtlamaları getirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Sei-young, Seul’ün ABD’nin bu tür kısıtlamaları getirmesini engelleme çabalarının bir parçası ABD’nin Güney Kore Büyükelçisi ile görüşecek.



ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta yönetiminin Çin ana karası dışında en şiddetli corona virüs salgınlarına sahip üç ülke olan İtalya, Güney Kore ve Japonya'yı izlediğini ve seyahat kısıtlamaları hakkında “doğru zamanda” bir karar vereceğini söylemişti.

TARİKAT LİDERİ VİRÜSÜ İSTEMEDEN YAYDIKLARI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ