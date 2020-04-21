Corona virüsü atlatan iki doktorda büyük değişim

Çin’in Wuhan kentinde corona virüsü (Covid-19) atlatan iki doktorun ten renginin değiştiği bildirildi.

Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng isimli iki doktor 18 Ocak’ta corona virüse yakalandı ve iki ay süren yoğun tedavilerinin ardından taburcu oldu.

İyileşen iki doktorun ten renklerinin değiştiği görüldü. Çinli uzmanlar iki doktordaki ten rengi değişimini virüsün karaciğere hasar vermesine bağlıyor.

"KARACİĞERİM TEDAVİ SIRASINDA HASAR ALDI"



Virüse yakalanan ve daha sonra tedavi edilen Dr. Hu Weifeng, yaşadığı değişimi Çin medyasına anlattı. Dr. Hu Weifeng yaptığı açıklamada, “Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum” ifadelerini kullandı. Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Song Jianxin, doktorların organlarının, tedavileri sırasında hasar gördüğünü söyledi. Karaciğerlerinde depolanması gereken demirin, organlar düzgün çalışmadığı için kan damarlarına dolduğunu ifade etti. Bu sebeple, ten renginde değişmenin gözlemlendiği belirtildi.



"SADECE BİR SOLUNUM YOLU HASTALIĞI DEĞİL"



Ürolog Dr. Li Shusheng da doktorların ten renginin zamanla normale dönmesinin beklendiğini ekledi. Öte yandan bilim insanları, corona virüsü yenen hastaların hayati organlarında ciddi hasarların meydana gelebileceği ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun (PTSD) ortaya çıkabileceğini ifade etti. Yale Üniversitesi’nden Kardiyolog Dr. Harlan Krumholz ise “Covid-19 sadece bir solunum yolu hastalığı değildir. Bu hastalık, kalbi, karaciğeri, böbrekleri, beyni, endokrin sistemini ve kan sistemini etkileyebilir” ifadelerini kullandı.



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