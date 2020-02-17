Corona virüsü Çin'de meclis toplantılarını da vurdu

Şinhua ajansının haberine göre, Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi üyeleri, başkent Pekin’de 24 Şubat’ta iki ayda bir düzenlenen toplantıda bir araya gelecek.



Halkın sağlığının korunması için yabani hayvanların tüketilmesine yönelik kötü alışkanlıkların ortadan kaldırılmasının ele alınacağı toplantıda yıllık meclis toplantılarının birinci kısmı olan Ulusal Halk Kongresi'nin mart ayında yaklaşık 3 bin delegeyle düzenlemeyi planladığı toplantının ertelenmesinin de görüşüleceği belirtildi.



Çin’de her yıl mart ayında düzenlenen "yıllık meclis toplantıları” veya "çifte toplantılar" olarak adlandırılan toplantıda, en üst düzey yasama organı UHK ile istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) yaklaşık 2 hafta süren toplantılar düzenliyor.



UHK’nin 2 bin 980 delegesi bulunurken, ÇHSDK’nin 2 bin 158 delegesi bulunuyor. Söz konusu yıllık toplantılarda, orduya ayrılan bütçe, yıllık ekonomik büyüme hedefleri, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin önemli konular masaya yatırılıyor.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan gün içinde yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle 1771 kişinin hayatını kaybettiği, kesinleşen vaka sayısının 70 bini aştığı bildirilmişti.



Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.



İlk olarak Wuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

