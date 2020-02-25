Corona virüsü hangi ülkeleri etkiliyor? (İnteraktif harita)

Covid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 664, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.



Yeni tip corona virüsü, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 16, Japonya'da 4, Güney Kore'de 11, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.



Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Covid-19 tespit edildi.



Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:



"Japonya 850, Güney Kore 977, İtalya 232, Singapur 89, İran 61, ABD 53, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan."

CORONA VİRÜSÜNÜN YAYILDIĞI ÜLKELER VE VAKA SAYILARI

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ



İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 16'ya çıktı.



Aftabnews haber sitesine göre, ülkenin orta kesiminde yer alan Merkezi eyaletinde 2 kişi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.



Merkezi Eyalet Tıp Fakültesi Dekanı Abbas Nikruş, eyaletin merkez kenti Save'de ölen iki kişinin 82 ve 87 yaşlarında kalp ve böbrek rahatsızlıkları bulunan kadın hastalar olduğunu belirtti.



Öte yandan, yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Elborz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Seyyid Hüseyin İnanlu, Elborz eyaletinde corona virüsü tespit edilen 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



İnanlu, halkın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamasını tavsiye etti.



İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Hemedan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Menuçehr Kerimi ise, "Hemedan eyaletinde ilk corona virüsü vakası çarşamba günü tespit edildi. Hastalardan biri hayatını kaybetti." dedi.

