Corona virüsü hastane direktörünün de hayatına mal oldu

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle Dr. Liu Zhiming hayatını kaybetti. Liu, kentte virüs ile mücadelede kilit bir görev üstlenen Wuchang Hastanesi'nin Direktörü olarak görev alıyordu. Öte yandan Corona virüs nedeniyle dünya genelinde etkilenenlerin sayısı 73 bin 696'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 873'e yükseldi.

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Uluslararası haber ajansı Reuters'ın devlet televizyonuna dayandırdığı haberine göre, Corona virüsünün son kurbanı virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan'da bulunan Wuchang Hastanesi'nin Direktörü oldu. 

Dr. Liu Zhiming Dr. Liu Zhiming

Bugün yerel saat ile akşam 10:30'da hayatını kaybeden  Liu Zhiming virüs ile mücadelede kilit rol oynayan sağlık merkezinin en yetkili ismiydi. 
  
Özellikle Wuhan'da salgın ile mücadele için binlerce sağlık görevlisi tabiri caizse teyakkuza geçmiş durumda. Haliyle salgından en çok etkilenen kişiler de zaman zaman sağlık personeli oluyor.

BİR DOKTOR DAHA HAYATINI KAYBETMİŞTİ  

Geçtiğimiz günlerde Corona  virüsünün ciddiyetine dikkat çekmeye çalışan 34 yaşındaki  doktor Li Wenliang de salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti. 
  
Wuhan'da bir hastanede görev yapan Li, 30 Aralık'ta mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip Corona virüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti. 
  
Wuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. 

CORONA VİRÜSE KARŞI TEKNOLOJİ SAVAŞI

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