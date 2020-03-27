Corona virüsün benzerini taşıyor, sırada başkaları da var

Çin'in güneyinde yaşadığı belirtilen pangolinde, corona virüsle büyük benzerlik taşıyan bir virüs türü bulundu.

Sydney Üniversitesi’nin yayınladığı yeni araştırma raporuyla, pangolin isimli memelide corona virüsle genetik açıdan büyük benzerlik taşıyan bir virüsün bulunduğu açıklandı. Virüsün bulunduğu “Malayan Pangolin” Çin’in güneyinde yaşıyor.



Nature isimli dergide yayınlanan araştırmada, bu hayvanla temasın çok ciddi sonuçları olacağı belirtildi. Araştırmayı yürüten Profesör Edward Holmes, Güney Çin’deki pangolinlerde hastalığı yaratan corona virüsün insanlarda görülen genetik olarak benzerlik taşıdığını anlatırken, benzer virüslerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

''İNSANLARA CİDDİ ZARAR VEREBİLİR'' UYARISI



Pangolin daha önce de SARS virüsünün kaynağı olarak gösterilmişti.



Profesör Holmes, vahşi yaşamda birçok virüsün bulunduğunu ve bunların gelecekte insanlara ciddi zarar verebileceğini de belirtti.



Bu bulgu, vahşi hayvanların insanlar tarafından besin kaynağı olarak görülmemesi gerektiği belirtilirken bu tür hayvanların satışının da yasaklanması gerektiği belirtiliyor.

PANGOLİN NEDİR?

Pangolin, çoğunlukla Uzak Doğu’da görülen pullu memeli bir hayvandır. Gececil olan bu hayvanlar, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar.

Pangolinler 'canlı çam kozalakları' olarak adlandırılırlar. Pangolin, baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullardan oluşur. Uzun ve yapışkan dokulu dil yapısı vardır.

Genellikle termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olurlar. Karınca ve termitlerin bünyelerinde bulunan asitler, midesinin kalın kaslı çeperli olması nedeniyle zarar veremezler.



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