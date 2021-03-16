Corona virüsün Güney Afrika mutasyonuna Rusya’da da rastlandı

Rusya'da corona virüs nedeniyle vaka sayıları artarken, üllkede Güney Afrika mutasyonuna rastlandığı açıklandı. Açıklama, Rusya Tüketici Haklarının Korunması ve İnsan Refahı için Federal Gözetim Servisi’nden geldi. Rusya Tüketici Haklarının Korunması ve İnsan Refahı için Federal Gözetim Servisi’nden yapılan açıklamada, corona virüsün Güney Afrika mutasyonunun ülkede görüldüğü belirtildi.



Açıklamada, “İngiltere varyantına bağlı 28 ve Güney Afrika varyantına bağlı 2 vaka tespit edildi ve Brezilya varyantı bulunamadı” denildi. Öte yandan, bilim insanları Brezilya varyantına P.1, İngiltere varyantına B.1.1.7, Güney Afrika varyantına da B.1.351 diyor.



RUSYA’DA SON DURUM

Rusya'da son açıklanan verilere göre toplam vaka sayısı 4 milyon 400 bin 45’e, toplam can kaybı ise 92 bin 494’e ulaştı. Ülkede toplamda 4 milyon 3 bin 576 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 303 bin 975 de aktif vaka olduğu bildirildi.

VARYANTLI VİRÜS KAÇ ÜLKEDE GÖRÜLDÜ?

Küresel olarak birden fazla sayıda ortaya çıkan corona virüs varyantları ilk olarak İngiltere'de ortaya çıktı. İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış corona virüs varyantı, dünya çapında 90'ı aşkın ülkede tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da rastlanan mutasyona uğramış varyantın da 20 ülkeye yayıldığını belirtti.

MUTASYONA UĞRAYAN VARYANTLI VİRÜS NEDEN TEHLİKELİ?

Yapılan araştırmalarda, yeni tip corona virüs varyantlarının virüsü daha öldürücü hale getirdiğine dair bir bulguya rastlanmadı. Ancak bazı doktorlar yeni virüs varyantlarının baskın hale gelmesinin vaka sayılarında artışa neden olduğunu belirtiyor. Her ne kadar hastalığı şiddetlendirmiyor olsa da yeni tip corona virüs varyantlarının bulaş riskini ve dolayısıyla ölüm oranını arttırdığı gözlemleniyor.

HANGİ VİRÜS VARYASYONU DAHA HIZLI YAYILIYOR?

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında görülen N501Y mutasyonu, virüsün daha hızlı yayılmasına destek oluyor.

Bununla beraber Güney Afrika, Brezilya ve bazı İngiltere varyantlarında görülen E484K mutasyonu, antikorların virüse karşı mücadelesinde etki ediyor.

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CORONA VİRÜS DÜNYAYA BÖYLE YAYILDI