Corona virüs salgını 64 yıllık sloganı değiştirtti

Fast food şirketi Kentucky Fried Chicken (KFC) corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 64 yıllık sloganını değiştirme kararı aldı. Şirket salgın döneminde 'parmaklarınızı yalatacak kadar lezzetli' sloganını kullanmayacağını duyurdu.

ntv.com.tr 25.08.2020 - 13:33 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 13:40

Corona virüs salgını 64 yıllık sloganı değiştirtti

İlişkili Haberler

Potansiyel corona virüs tedavisinde insanlı testlere başlandı

Potansiyel corona virüs tedavisinde insanlı testlere başlandı

Rusya’nın corona virüs aşısını alacak ilk ülke belli oldu

Rusya’nın corona virüs aşısını alacak ilk ülke belli oldu

İtalya'da corona virüs vakaları artmaya devam ediyor

İtalya'da corona virüs vakaları artmaya devam ediyor

İlk olarak Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) dünya genelinde 800 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu. 
  
Uluslararası haber ajansı Reuters'ta  yer alan habere göre, salgın Kentucky  Fried Chicken'ın (KFC) reklam sloganını değiştirmesine yol açtı. 
  
Şirket salgın döneminde hijyenin önemine dikkat çekmek adına 64 yıldır kullanılan 'parmaklarınızı yalatacak kadar lezzetli' sloganını kullanmama kararı aldı. 
  
Şirket İngiltere ve İrlanda'da yayınlanan yeni reklam filminde "Her zaman kullandığımız sloganı unutun. Şimdilik..." ifadelerine yer verildi. 

ÇOK ELEŞTİRİ GELMİŞTİ 

KFC geçtiğimiz haftalarda yayınladığı reklamların pandemi döneminde hijyen standartlarını ihlal etmeye yönlendirdiği gerekçesi ile özellikle sosyal medyada bir hayli eleştirilmişti. 
  
Söz konusu reklam filmi sadece İngiltere'de 150'nin üzerinde şikayete  neden olmuştu. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...