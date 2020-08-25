Corona virüs salgını 64 yıllık sloganı değiştirtti

İlk olarak Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) dünya genelinde 800 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu.



Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, salgın Kentucky Fried Chicken'ın (KFC) reklam sloganını değiştirmesine yol açtı.



Şirket salgın döneminde hijyenin önemine dikkat çekmek adına 64 yıldır kullanılan 'parmaklarınızı yalatacak kadar lezzetli' sloganını kullanmama kararı aldı.



Şirket İngiltere ve İrlanda'da yayınlanan yeni reklam filminde "Her zaman kullandığımız sloganı unutun. Şimdilik..." ifadelerine yer verildi.



ÇOK ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

KFC geçtiğimiz haftalarda yayınladığı reklamların pandemi döneminde hijyen standartlarını ihlal etmeye yönlendirdiği gerekçesi ile özellikle sosyal medyada bir hayli eleştirilmişti.



Söz konusu reklam filmi sadece İngiltere'de 150'nin üzerinde şikayete neden olmuştu.

