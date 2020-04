Covid-19 ABD'de en fazla can alan üçüncü hastalık oldu

Çin'de başladıktan sonra Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın tamamına yayılarak salgın bir hastalık haline dönüşen Covid-19 Amerika’da can kaybına neden olan hastalıklar sıralamasında, hızlı bir artışla üçüncü sıraya yerleşti.



CDC resmi web sayfasındaki verilere bakıldığında, mart ayı başında bir günde sadece birkaç adet can kaybına neden olan salgın hastalık ABD’de ilk 15 arasına girmezken, 20 Mart'tan sonra hızlı bir yükseliş grafiği çizdi.



Son 10 gün içerisinde dikine bir seyir izleyen Covid-19 salgınının, can kaybı sıralamasında ilk 15 içine girerek mart ayı sonunda üçüncü sıraya yerleştiği görüldü.



Corona virüs salgını 31 Mart'ta 748 ölümle ABD'de, günde 1774 ölüme neden olan kalp rahatsızlıkları ve 1641 ölüm ile kanserden sonra en fazla ölüme sebep olan hastalık olarak kayıtlara geçti.



ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında ülkede 100 bin ile 240 bin kişinin Corona virüsten öleceğini tahmin ettiklerini söyleyerek, önümüzdeki 2 hafta içinde salgın ile ilgili ölümlerin daha da artacağı beklentisini doğruladı.



John Hopkins Üniversitesinin anlık paylaşımlarına göre, ABD'de Covid-19 vaka sayısı 206 bin 207, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 4 bin 542, iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 413 kişi olarak belirtildi.