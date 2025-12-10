"Covid-19 aşısı öldürdü" iddiası: ABD'de büyük çaplı soruşturma başlatıldı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Covid-19 aşısıyla ilişkili olduğu öne sürülen ölümler hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

ABD'nin aşı şüphecisi Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. göreve gelir gelmez aşı politikasını gözden geçirmeye başlamıştı. Bu durum, tıp dünyasında ciddi eleştirilerin yükselmesine yol açmıştı.

ABD sağlık ve insan hizmetleri departmanından Andrew Nixon, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "FDA, Covid aşılarıyla bağlantılı ölümlere ilişkin farklı yaş grupları arasında soruşturma yapıyor" dedi. İncelemenin ilk etapta muhtemel çocuk ölümlerine odaklanacağı belirtiliyor.

KANITSIZ İDDİA: 10 ÇOCUK ÖLDÜ

Geçen yıl, aşılarla ilgili iç dökümanların sızdırılması sonrası tartışmalar alevlenmişti. Üst düzey bir FDA yetkilisine atıfta bulunulan bilgi notunda, kanıt sunulmadan, Covid aşılarının en az 10 çocuğun ölümüne yol açtığı iddia ediliyordu.

Dünyadaki çeşitli sağlık otoritelerine göre Covid aşılarının etkisi ve güvenliği, dünya çapında çalışmalara konu oldu ve belgelendi. Nadir görülen şiddetli yan etkilerin, aşının sağladığı faydaların önüne geçemeyeceği vurgulandı.

BEBEKLER VE HAMİLE KADINLARA TAVSİYE

Amerikan Pediatri Akademisi de 6 ile 23 ay arasındaki bebeklerin şiddeli hastalık riski nedeniyle Covid-19 aşısı olmasını tavsiye ediyor. ABD'li jinekologlar da hamile olan ve hamile kalmayı planlayan kadınların Covid-19 aşısı olmasını önerdi.

Bu tavsiyeler, Kennedy Jr'ın sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için Covid aşısını kaldırmasının ardından geldi.

2024'TE 3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Dünyayı saran Covid-19 salgınının üzerinden beş yılı aşkın bir süre geçmiş olsa da ABD’de Nisan 2025 verileri, her hafta 300’den fazla kişinin, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

2024 yılında ise Amerika'da her 100 bin kişiden 722'si Covid-19 nedeniyle öldü. 2024'teki toplam can kaybı sayısı 3 milyon 100 bin olarak kaydedildi.

Uzmanlar, can kaybının yüksek olmasını, aşılama oranının düşük olmasına ve tedaviye yeterince erişim olmamasına bağlıyor. Aşı bilimci Doktor Gregory Poland, Amerikan ABC News'e yaptığı açıklamada, yeterince insanın aşı olmamasının, Covid kaynaklı ölümlere sebep olduğuna işaret etmişti.

Bunun yanı sıra, uzmanlara göre aşıdan sağlanan bağışıklık da zaman içinde azalıyor, bu da enfekte olma riskini artırıyor.

CDC'nin 17 Ekim'deki raporuna göre 2025-2026 sezonunda, influenza, RSV and Covid-19 vakalarında, geçtiğimiz yıla benzer oranlar görülmesi bekleniyor.