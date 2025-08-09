Covid-19 aşısına tepkisi saldırıya dönüştü: 1 polis memur hayatını kaybetti

ABD'nin Georgia eyaletinin en büyük kenti Atlanta'daki Emory Üniversitesi ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) yakınında silahlı saldırı meydana geldi.



Silahlı saldırıda bir polis memuru hayatını kaybetti, saldırgan ise öldürüdü.

Emory yakınlarındaki CDC'de çalışan bir personel, CNN'e bir adamın kurumun genel merkezine yaklaşıp binaya ateş ettiğini gördüğünü söyledi.

Bir emniyet yetkilisinin CNN'e yaptığı açıklamaya göre saldırgan Covid-19 aşısının kendisini hasta ettiğine inanarak CDC genel merkezini hedef aldı.

Saldırganın birden fazla silahı olduğu ve cerrahi maskeye benzeyen bir şey takdığı belirtildi.



Vurularak öldürülen memurun 33 yaşındaki David Rose olduğu açıklandı. Rose'un Eylül 2024'te departmana katıldığı ve iki çocuğu ve hamile bir eşi olduğu öğrenildi.