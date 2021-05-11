Covid-19: Astrazeneca’nın tek dozu yüzde 80 koruyor (Aşılar Birleşik Krallık’ta en az 10 bin hayat kurtardı)

Birleşik Krallık’ta İngiltere Halk Sağlığı Merkezi (PHE) ülkede uygulanan iki corona virüs aşısının verilerini güncelleyerek etkilerini paylaştı.



Ülkede kullanılan AstraZeneca / Oxford ve BioNTech / Pfizer aşılarının verilerini paylaşan PHE, iki aşının da virüse karşı yüksek koruma sağladığını bildirdi.



AstraZeneca / Oxford aşısının tek dozunun yüzde 80 koruma sağladığını belirten PHE, BioNTech aşısının iki dozunun yüzde 97 koruma sağladığını belirtti.



‘RAHAT BİR NEFES ALMAYI SAĞLIYOR’



İngiltere Halk Sağlığı Merkezi (PHE), Covid-19 aşılarının uygulanmaya başladığı tarihten bu yana en az 10 bin hayat kurtardığını tahmin ettiklerini belirtirken İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, PHE bulgularının insanlara " virüs nedeniyle ağır hastalanma veya hastaneye kaldırılma risklerinin aşılandıktan sonra önemli ölçüde azaldığını bilerek rahat bir nefes almalarına" sağlayacağını söyledi.



İki aşının da tek doz uygulanması halinde 80 yaş ve üzeri kişilerde çok etkili olduğunun altı çizilirken ülkenin büyük bir bölümünün aşılanmasıyla birlikte kısıtlamaların birçoğu kaldırıldı.



Geçtiğimiz hafta iki gün corona virüs nedeniyle can kaybı yaşanmaması sebebiyle geçtiğimiz dönemde kısıtlamaların tamamen kaldırılması gündeme gelirken ülkede yaklaşık 27 milyon doz ile AstraZeneca / Oxford aşısının en çok kullanılan aşı olduğu bildirildi.

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