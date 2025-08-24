Covid-19 geçiren kadınlarda gizli bir "kalıcı hasar" tespit edildi

Dünya çapında 16 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 kişi üzerinde yapılan çalışmada, enfeksiyondan sonraki 6 ve 12 aylık süreçte damar sertliği ölçüldü. Bulgulara göre, Covid geçiren kadınlarda damar sertliği belirgin şekilde arttı; hastalığı ağır geçirenlerde bu etki daha da güçlüydü. Erkeklerde ise anlamlı bir değişim gözlenmedi.

European Heart Journal’da yayımlanan geniş kapsamlı bir araştırmaya göre, virüs kadınların damarlarını ortalama 5 yıl erken yaşlandırıyor. Bu durum ilerleyen yıllarda kalp krizi ve felç riskini artırabilir.

YOĞUN BAKIMA ALINAN KADINLAR RİSK ALTINDA

Araştırmacılar, özellikle yoğun bakıma alınan kadınlarda damar yaşlanmasının en yüksek seviyeye çıktığını, fakat evde hafif atlatanlarda bile etkilerin görüldüğünü belirtiyor. Ayrıca yorgunluk, nefes darlığı gibi uzun Covid semptomları yaşayan kadınların damar hasarına daha yatkın olduğu tespit edildi.



Uzmanlara göre damar sertliği, kalp-damar hastalıklarının güçlü bir göstergesi. Örneğin 60 yaşındaki bir kadında bu değişim, kalp krizi riskini yaklaşık yüzde 3 artırabiliyor.

AŞILI KADINLARDA DAHA HAFİF

Araştırma ayrıca aşılı kadınlarda damar yaşlanmasının daha hafif olduğunu gösterdi. Bu da aşıların sadece ağır hastalığa karşı değil, uzun vadeli damar hasarına karşı da koruyucu olabileceğine işaret ediyor.



Çalışmayı yürüten Prof. Rosa Maria Bruno, “Covid’in damarları doğrudan etkilediğini biliyoruz. Bulgularımız kadın sağlığı açısından ciddi bir uyarı niteliğinde. Erken tanı ve takip, kalp krizi ve felçleri önlemek için kritik” açıklamasında bulundu.



Kardiyologlar, Covid geçirmiş kadınların özellikle kalp sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini, düzenli kontroller, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve tansiyon ile kolesterol yönetiminin riskleri azaltabileceğini vurguluyor.