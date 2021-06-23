Covid-19: Merkel ve Draghi ikinci dozu farklı aşılardan oldu

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in ikinci doz corona virüs aşısını olduğu açıklandı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Merkel’in ikinci doz aşıyı "birkaç gün önce" yaptırdığı bildirildi.

İlk doz corona virüs aşısını 16 Nisan’da AstraZeneca ile yaptıran Merkel’in, ikinci doz aşısını Moderna olduğu belirtildi.

Şansölye Merkel’in ilk dozu viral vektör aşısı yaptırdığı, ikinci dozu ise başka bir teknoloji içeren mRNA aşısı olduğu aktarıldı.

İTALYA BAŞBAKANI DA İKİ DOZU FARKLI OLDU

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin sözcüsü de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, başbakanın ikinci doz corona virüs aşısını farklı bir aşıdan yana seçtiğini belirtti.

73 yaşındaki Draghi'nin ilk doz corona virüs aşısını AstraZeneca olduğu, ikinci dozu ise Pfizer-BioNTech olmayı tercih ettiği bildirildi.

Başbakan Mario Draghi’nin iki dozu farklı aşılardan olmasının ardından ise, İtalya’da ‘karıştır ve eşleştir’ adı verilen ve iki aşının farklı teknolojilerden yapılması konusu tartışmalara yol açtı.

YÜKSEK DÜZEYDE BAĞIŞIKLIK KAZANDIRABİLİR

Geçtiğimiz ay İspanya'da Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan ve Combivacs adı verilen yeni bir araştırmaya göre, ilk corona virüs aşısı dozunu AstraZeneca olmuş kişilerin ikinci doz olarak BioNTech / Pfizer olabilecekleri açıklanmıştı.

670 gönüllü üzerinde gerçekleştirilen araştırma, iki dozun farklı aşılardan yapılması üzerine gerçekleştirilen ilk çalışma olurken bu durumun insanlara yüksek düzeyde bağışıklık kazandırabileceği bildirilmişti.