Covid-19 test analizi yapılan laboratuvarda 240 virüse yakalandı

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişinin yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığını belirtti.



Devlet radyosu TGW'de konuşan Giammattei, Ulusal Laboratuvarda Covid-19 testlerinin analizini yapmak için çalışan 240 personelin virüse yakalandığını söyledi.



Devlet Başkanı Giammattei, enfeksiyonlara rağmen laboratuvarlarda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.



Salgının ilk zamanlarında Covid-19 test sonuçlarının geç gelmesi ve halkın şikayetlerinin artması üzerine hükümet, kamu hastanelerinin de dahil olduğu bütün testleri Ulusal Laboratuvarda birleştirme kararı almıştı.



Covid-19 nedeniyle 582 kişinin öldüğü Guatemala'da vaka sayısı 14 bin 540 olarak açıklandı.



Alejandro Giammattei, dün yaptığı açıklamada da devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişinin Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

VİRÜS TESTİ KRİTERLERİ DEĞİŞTİ