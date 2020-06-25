Covid-19 testlerinin analizini yapan 240 laboratuvar çalışanı virüse yakalandı

Guatemala Devlet Başkanı Giammattei, 240 çalışanın corona virüse yakalanmasına karşın laboratuvarlarda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Reuters - Anadolu Ajansı 24.06.2020 - 23:58 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 04:20

Covid-19 testlerinin analizini yapan 240 laboratuvar çalışanı virüse yakalandı

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Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişinin yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığını belirtti.

Devlet radyosu TGW'de konuşan Giammattei, Ulusal Laboratuvarda Covid-19 testlerinin analizini yapmak için çalışan 240 personelin virüse yakalandığını söyledi.

Devlet Başkanı Giammattei, enfeksiyonlara rağmen laboratuvarlarda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Salgının ilk zamanlarında Covid-19 test sonuçlarının geç gelmesi ve halkın şikayetlerinin artması üzerine hükümet, kamu hastanelerinin de dahil olduğu bütün testleri Ulusal Laboratuvarda birleştirme kararı almıştı.

Covid-19 nedeniyle 582 kişinin öldüğü Guatemala'da vaka sayısı 14 bin 540 olarak açıklandı.

Alejandro Giammattei, dün yaptığı açıklamada da devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişinin Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

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