Covid-19'a yakalanan Biden'ın durumu hakkında açıklama

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru, Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını açıkladı.

Covid-19'a yakalanan Biden'ın durumu hakkında açıklama

Covid-19'a yakalanan Başkanı 'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Biden'ın doktoru, Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını açıkladı. Doktor, Biden'ın nabzının, kan basıncının, solunum hızının ve ateşinin tamamen normal olduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

En son 18 Temmuz'da Covid-19'a yakalanan Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022'de korona virüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. 30 Temmuz'da ise yine testi pozitif çıkan Biden'ın 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı.

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