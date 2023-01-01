'Covid-19'dan ölenlerin beyninde virüs saptandı' iddiası

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) araştırmacılar, yaş ortalaması 62,5, bir kısmının ek hastalığı olan ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçlarını inceledi.



Tamamı Covid-19'a karşı aşı yaptırmayan bu kişilere ait cesetlere Nisan 2020 ila Mart 2021'de otopsi yapıldı.



Cesetlerden aldıkları kan örnekleri inceleyen araştırmacılar, 38 cesedin kan plazmasında Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsü tespit etti.



Araştırmacılar, 3 cesedin kan plazmasında SARS-CoV-2 tespit edilmediği, kalan 3'ünde ise kan plazmasının mevcut olmadığı sonucuna ulaştı.



Diğer yandan, araştırmacılar, cesetlerin farklı bölgelerinde veya sıvılarında RNA tespit etti.



SARS-CoV-2 RNA, hipotalamus, beyincik, omurilik ve bazal ganglionda bulundu.



Araştırmada, cesetlerden 11'inin sinir sistemine ait dokulardan kapsamlı örnekler alındı.



SARS-CoV-2 RNA, cesetlerden birinde hipotalamus ve beyincikte, ikisinde de omurilik ve bazal ganglionda tespit edildi.



Öte yandan, bulunan SARS-CoV-2 RNA'ların beyne verdiği zararın 'az' olduğu sonucuna ulaşıldı.

'İLK OLARAK SOLUMUN YOLLARI VE AKCİĞERE ZARAR VERİYOR'



Bu arada araştırmada, Covid-19'un ilk olarak solunum yolları ile akciğer dokusuna zarar verdiği de doğrulandı.



Araştırmacılar, Covid-19 belirtilerinin görüldüğü ilk iki haftada, virüsün solunumla ilgili olmayan birçok bölgede çoğaldığını ifade etti.



Araştırmanın sonuçları, "Nature" dergisinde yayınlandı.