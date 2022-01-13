Covid-19’u ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi

Polonya'daki Bialystok Üniversitesi liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde 1500 Covid-19 hastası üzerinde 18 ay süren bir çalışma yürütüldü.



Çalışma sırasında Covid-19’u ağır geçirme riskini ikiye katlayabilen bir gen varyantı keşfedildi. Uzmanlar, bulgunun, diğer faktörlerle birlikte en fazla risk altındakilerin erken teşhisine yardım edebileceğini belirtti.



Araştırmacılar, Avrupalıların yaklaşık yüzde 10'unun, Güney Asyalıların da dörtte birinden fazlasının bu varyantı taşıdığının tahmin edildiğini aktardı.



Bialystok Üniversitesinin sözcüsü, salgının başlangıcından bu yana, aynı yaşta olsalar dahi neden bazı insanların semptom göstermezken bazılarının yaşam mücadelesi verdiğini anlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu araştırma sayesinde bu olguyu daha da anlamaya yakınız." dedi.