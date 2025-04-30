Covid-19’u tahmin eden isimden yeni pandemi uyarısı: “Kaynağı aramızda”

Tüm dünyayı yıllarca etkisi altına alan Covid-19 pandemisini önceden tahmin eden bilim yazarı David Quammen, halihazırda İngiltere gibi ülkelerde mevcut olan, yani halihazırda insanların arasında olan bir virüsün bir sonraki pandemiyi başlatma yönünde en büyük riski oluşturduğunu iddia etti.



İngiltere’nin Mirror gazetesinin aktardığına göre, daha önce koronavirüsün bir pazar yerinden ve olasılıkla Çin’den kaynaklacağını uyarısında bulunmuş olan Quammen, kuş gribinin bir sonraki pandemiyi başlatmaya en büyük aday olduğunu ileri sürdü.

Yazarın uyarısı, Yorkshire bölgesindeki bir çiftlikte bir küçükbaş hayvanda H5N1 virüsünün tespit edilmesinden bir hafta sonra geldi. Quammen, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, “Kuş gribi konusunda çok fazla endişem var. Eğer şimdi bir sonraki büyük (salgının) ne olacağı konusunda bir tahminde bulunmam gerekirse bir bilim insanı olarak muhtemelen kuş gribinin bir sonraki pandemi virüsümüz olma olasılığı en yüksek virüs olduğunu söylerdim” dedi.



AYNI ŞEY KUŞ GRİBİYLE DE YAŞANABİLİR”



Söz konusu virüslerin çok yüksek mutasyon oranları olduğunu ve mutasyonun temelde rastgele bir süreç olduğuna dikkat çeken Qumanmen, bu sebeple burada “çok fazla rastgelelik” olduğunu sözlerine ekledi.



H5N1, ABD’de yayılmayı sürdürüyor. Çiftliklerde yayılan virüs binden fazla süt ineği ile 168 milyondan fazla kümes hayvanını etkilemiş durumda. ABD’de 70 kişinin de virüsle enfekte olduğu tespit edildi. Ülkede bir kişi de kuş gribi sebebiyle hayatını kaybetti.



Quammen, virüsün insanlar arasında kolayca bulaşacak şekilde mutasyona uğraması halinde bunun sonuçlarının ağır olacağı uyarısında bulundu. Bilim yazarı, “Tıpkı Covid virüsünün nadir görülen bir virüsten tüm gezegende insanlarda ve yaban hayatında görülen bir virüse dönüşmesi gibi, bu, yarından başlayarak kuş gribiyle de yaşanabilir” diye konuştu.



OLASI BİR MUTASYON, RİSKİ ARTIRABİLİR



H5N1 virüsü, ABD’de ilk defa 2022 yılında tespit edilmişti. Virüse kedi, rakun ve kokarcalardan yabani köpekler, ayılar ve yunus balıklarına kadar farklı hayvanlarda görülebiliyor. Enfekte olmuş hayvanlarla temas kuran insanlara virüs bulaştığı vakalar olsa da insandan insana bulaşa dair bir kanıt bulunmuyor.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kuş gribinin insanlara düşük bir teşkil ettiğinin altını çiziyor. Qumanmen gibi uzmanlar ise olası bir mutasyonun insanlar arası bulaş riskini beraberinde getirebileceği uyarısında bulunuyor.

