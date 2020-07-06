"Covid-19'un havadan da bulaşabileceği" iddası

Corona virüs konusunda bilim insanlarından endişe verici bir iddia geldi. Konuşma, öksürük ve hapşırık sırasında etrafa saçılan damlacıklarla bulaştığı sanılan corona virüsün havadan da bulaşabileceği öne sürüldü.

NTV Haber 06.07.2020 - 11:27 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 11:34

"Covid-19'un havadan da bulaşabileceği" iddası

32 ülkeden 239 bilim insanı Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderdikleri açık mektupta, virüs konusundaki uyarıların gözden geçirilmesi talep edildi.

Bilim insanları virüsün havada asılı kalarak sanılandan çok daha uzaktaki kişilere bulaşabileceğini öne sürüyor.

Bu konudaki araştırmanın gelecek haftalarda yayınlanması bekleniyor. Dünya Sağlık örgütü ise "iddiaları inceliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ancak kurum yetkilileri şimdiye kadar havadan bulaştığını gösteren hiçbir kanıt bulunmadığına vurgu yaptı.

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