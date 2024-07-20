Covid-19'un yeni varyantı Avusturalya'yı da vurdu

SBS News'in haberine göre, ülkenin sağlık bakanlığı sözcüsü Avustralya'da LB.1 vakalarının teyit edildiğini söyledi. Sağlık uzmanları da yeni varyantın öncekilerden daha hızlı yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yayın kuruluşu, Güney Avustralya Üniversitesi'nde biyoistatistik ve epidemiyoloji kürsüsü başkanı olan Profesör Adrian Esterman'ın şu sözlerini aktardı: “LB.1, KP.2'den neredeyse kesinlikle daha bulaşıcı olmasına rağmen, KP.3 ve onun soyundan gelenlerden daha iyi performans gösteriyor gibi görünmüyor.”

"ZİRVEYE YAKLAŞIYOR"



Queensland Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar doktoru ve klinik mikrobiyolog olan Paul Griffin de ülkenin bu kış koronavirüs vakalarında zirveye yaklaşıyor gibi görünebileceğini söyledi.



Ancak bunun yeni bir enfeksiyon dalgasına neden olabileceğini söylemenin zor olduğunu da sözlerine ekledi.



Griffin, “Büyük bir COVID aktivitesi dalgası yaşadık ve bu duraklıyor gibi görünüyor, ancak şu anda hala oldukça fazla var” dedi.