Covid aşısından şüphe duyanların sayısı artıyor

Yaklaşık bin 500 yetişkinin katıldığı ulusal bir ankete göre, Amerikalılar arasında Covid aşısıyla ilgili yanlış bilgiler yayılıyor.



Pensilvanya Üniversitesi Annenberg Kamu Politikaları Merkezi, aşıların binlerce ölüme neden olduğuna dair yanlış inancın, 2021'de yapılan anketten bu yana yüzde 6 arttığını ortaya çıkardı.



Son anket, ABD'de Covid vakalarının yükseldiği yaz ortasında yapıldı.



Son haftalarda enfeksiyonlar azalsa da sağlık yetkilileri, sonbahara girerken ve daha fazla insan kapalı alanlarda bir araya gelecekken yeni bir dalgaya hazırlanıyor.



Anket sonuçları, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin yeni Covid aşılarını onayladığını duyurmasından yalnızca bir hafta önce yayınlandı.

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Anket, aşı yaptırarak korunmaktansa virüs bulaşmasının daha güvenli olduğu yönündeki yanlış inancın, bir yılda yüzde 12 arttığını ortaya çıkardı.



Aşı olmanın DNA'yı değiştirdiğine inananlarsa yüzde 7 arttı.



Bu yıl yapılan anket, genel anlamda aşılara güvenin azaldığını Covid aşısınınsa en az güvenilen aşı olduğunu gösteriyor.



Ağustos 2023'teki en güncel veriler, ankete katılanların yüzde 66'sının, Covid aşısının faydalarının olası risklerden daha fazla olduğuna inandığına işaret ediyordu.