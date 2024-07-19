Covid olmuştu: Biden haftaya seçim kampanyasına dönüyor

ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından önümüzdeki hafta seçim kampanyasına geri dönüyor. Kampanya başkanı Jen O'Malley Dillon, Biden'ın başkanlıkta ikinci bir dönemi kazanmak için mücadele etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Covid olmuştu: Biden haftaya seçim kampanyasına dönüyor

Geçtiğimiz günlerde Başkanı 'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Mevcut başkanın karantinaya alınmasından sonra önümüzdeki hafta kampanya çalışmalarına geri döneceği açıklandı.

Biden'ın kampanya başkanı Jen O'Malley Dillon verdiği röportajda “Başkan kesinlikle kampanyanın içinde” dedi.

Dillon, bazı Demokratların endişelerini ciddiye alsa da, Biden'ın başkanlıkta ikinci bir dönemi kazanmak için mücadele etmeye kararlı olduğunu aktardı.

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