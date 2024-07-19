Covid olmuştu: Biden haftaya seçim kampanyasına dönüyor

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Mevcut başkanın karantinaya alınmasından sonra önümüzdeki hafta kampanya çalışmalarına geri döneceği açıklandı.

Biden'ın kampanya başkanı Jen O'Malley Dillon verdiği röportajda “Başkan kesinlikle kampanyanın içinde” dedi.



Dillon, bazı Demokratların endişelerini ciddiye alsa da, Biden'ın başkanlıkta ikinci bir dönemi kazanmak için mücadele etmeye kararlı olduğunu aktardı.

