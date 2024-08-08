CrowdStrike, Microsoft arızasının "temel nedenini" açıkladı

Geçtiğimiz ay yaşanan Microsoft krizinin merkezinde yer alan siber güvenlik şirketi CrowdStrike, dünya çapındaki kesintiye tek bir sensör hatasının yol açtığını iddia etti.



8 milyondan fazla Microsoft kullanıcısı 19 Temmuz'da bilgisayarlarının açılmadığını ve monitörlerin "mavi ekran" gösterdiğini bildirmişti.



Arıza, televizyon kanallarının kapanması, hava yolculuklarının aksaması ve hastanelerin randevuları iptal etmek zorunda kalmasıyla geniş çaplı bir kaosa neden oldu.

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"KANAL 291 OLAYI"



CrowdStrike, kısa bir süre sonra yayınladığı ön raporda , kesintinin Falcon sensöründe yapılan hatalı bir güncellemeden kaynaklandığını iddia etti.



Şimdiyse daha kapsamlı bir "Temel Neden Analizi" raporunda CrowdStrike, krizin sadece tespit edilmemiş bir sensörden kaynaklandığını iddia etti. Şirket bu hatayı, "Kanal 291 olayı" diye adlandırdı.



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SAYI UYUŞMAZLIĞI ARIZAYA NEDEN OLDU



CrowdStrike, Falcon sistemini güncellediğinde olası saldırılar için kontrol ettiği sensörlerin yerini ya da sayısını değiştiriyor.



Hatalı güncelleme 19 Temmuz'da gerçekleştirildiğinde, sistemin 20 girdi alanına sahip olmasını bekliyordu ancak bunun yerine 21 girdi alanı vardı.



Bu "sayı uyuşmazlığı" sistemlerin belleğini doldurdu ve Microsoft arızasına yol açtı.



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EKSTRA VERİ KRİZİ



Raporda, "İçerik yorumlayıcısı yalnızca 20 değer bekliyordu" ifadesi yer alıyor. Bu da, hatanın, orada olmaması gereken ekstra verinin kaynağını aramaya çalışan bilgisayarları zor durumda bıraktığı anlamına geliyor.



CrowdStrike, sosyal medya platformu X'te "Tüm samimiyetimizle özür diliyoruz ve bu olaydan çıkardığımız dersleri daha dirençli olmak ve müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için kullanacağız. Hala etkilenen tüm müşterilerimize, tüm sistemler geri yüklenene kadar rahat etmeyeceğimizi bilmelerini isteriz" açıklamasını yaptı.