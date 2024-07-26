CrowdStrike'a tepkiler artıyor: 5 milyar dolarlık arızaya 10 dolarlık kahve çeki

Ekonomistlerin büyük şirketlere 5 milyar dolardan fazla zarara mal olacağını tahmin ettiği kesintinin ardından siber güvenlik firması, "takım arkadaşlarına ve ortaklarına" birer e-posta gönderdi.



"KAHVENİZ BİZDEN"



E-postada, "19 Temmuz'daki olayın yol açtığı fazladan çalışmanın farkındayız. Bunun için en içten teşekkürlerimizi ve verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özürlerimizi iletiyoruz. Minnettarlığımızı ifade etmek için, bir sonraki kahveniz ya da gece atıştırmalığınız bizden!" ifadeleri yer aldı.



İddiaya göre Uber Eats bazı hediye çeklerinin sahte olduğunu belirtti. Çekleri kullanmaya çalışanlar teklifin, hediyeyi sunan ortak tarafından iptal edildiğini belirten bir mesajla karşılaştı.



CrowdStrike bir açıklamada, "Hediye çeklerini bu durumda müşterilere yardımcı olan takım arkadaşlarımıza ve ortaklarımıza gönderdik" dedi.

NE OLMUŞTU?



Microsoft'un Windows işletim sistemini çalıştıran bilgisayarların "mavi ekranda" takılıp kalmasına yol açan sorun, güvenlik yazılımındaki hatalı bir güncelleme nedeniyle gerçkeleşmişti.



Dünya çapında yaklaşık 8,5 milyon bilgisayarı etkileyen kritik yazılım hatasını düzeltmek için cihazların manuel olarak yeniden başlatılması gerekmişti.



Arıza, havacılık sektörünü durma noktasına getirmiş, sağlık hizmetlerini aksatmış ve bazı TV kanallarını devre dışı bırakmıştı.



Sigorta şirketi Parametrix arızanın, etkilenen ABD Fortune 500 şirketlerinin yüzde 25'i için 5,4 milyar dolar, dünya genelindeki şirketler için ise yaklaşık 15 milyar dolar zarara yol açtığını öne sürdü.