Cruise gemileri, artık Venedik'te San Marco Meydanı'na demirleyemeyecek

İtalya’da hükümet Venedik’in sosyal, dini, politik merlkezi olan tarihi San Marco Meydanı’nı korumak için önemli bir adım attı. Yetkililer, bundan böyle cruise gemilerinin San Marco Meydanı’nda demirlemeyeceğini duyurdu. Söz konusu gemilerin şehrn enstriyel limanına yanaşacağı belirtildi.



Bununla birlikte kararın, altyapı, kültür, turizm ve çevre bakanlarıyla ortaklaşa bir şekilde alındığı ve acın "sadece İtalya'ya değil tüm dünyaya ait bir kültürel ve tarihi mirası koruma" olduğu bildirildi.

GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM



Bununla birlikte, bakanlar, yolcu gemilerinin Venedik'in tarihi merkezindeki turist terminalinden ziyade, ticari Marghera limanına yanaşmasını sağlamanın yalnızca "geçici" bir çözüm olduğunu da sözlerine ekledi.



Dört bakan, Venedik Lagünü’nün ldışında bir yolcu gemisi terminali oluşturmak ve kentteki i büyük gemi geçişi sorununa yapısal ve kesin bir çözüm getirmek için şriketlere bir "fikir çağrısı”nda bulunduklarını duyurdu.



Öte yandan, yeni tip corona virüs salgını öncesinde Venedik'te kruvaziyer gemisi trafiği patlamış ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan şehre milyonlarca ekstra ziyaretçi getirmişti.

PANDEMİ VENEDİK'E NEFES ALDIRDI



Ancak çevre uzmanları, dev turist gemilerinin potansiyel güvenlik tehlikeleri içerdiğini, Venedik'in tarihi binalarına son derece yakın bir yerden geçmenin yanı sıra lagünün kırılgan ekosistemine yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylüyor.



Geçen yılın mart ayında panemi nedeniyle kapanan Venedik, turistlerinin gitmesiyle tarihinin en sessiz günleri yaşamıştı. Daha önce çamurlu yeşil bir görünüme sahip olan sular kristal berrraklığına ulaşmış, yunuslar geri dönmüş ve kuğular yüzmeye başlamıştı.

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