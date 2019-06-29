Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu birçok devlet lideriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan zirveye ilişkin değerlendirmelerini düzenlenecek basın toplantısında aktaracak. Toplantının Türkiye saatiyle 10.30'da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün saat 16:30’da Japonya’nın Osaka şehrinde bir basın toplantısı düzenleyecektir.



Diğer meselelerin yanında ticaret savaşları ve korumacılığa odaklanan bu başarılı ve yerinde organizasyona ev sahipliği yaptığı için Japonya’ya teşekkür ederiz.



Cumhurbaşkanımız, kapanış konuşmasında @AgnesCallamard’ın yayımladığı rapor dahil olmak üzere Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin en son gelişmeleri de değerlendirecektir.



"Bu yılki zirve esnasında ABD Başkanı Donald Trump ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere dünya liderleriyle baş başa toplantılar gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, bugünkü basın toplantısında bu görüşmelere de değinecektir.