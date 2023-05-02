Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptı

"ANKETÇİLERE PARAYI BASTIN MI İSTEDİĞİN MİKTARI YAZIYORLAR"



"PKK'lılar'ın, FETÖ'cülerin, Hizbullahçıların kendisine saldırdığını" savunan İnce, şöyle devam etti:



"Ne kadar terör örgütü varsa Muharrem İnce'yle ilgili montaj kasetler yapıyor, montaj dekontlar yayınlıyorlar. Alıyorlar bir dekontu, 'Muharrem İnce' yazıyorlar, 10 milyon lira rüşvet göndermişler. Rüşvet bankadan mı gönderilir? Pazar günü mü gönderilir? Bu FETÖ'cüler sahtekar olduğu için bunları yayınlıyorlar ama benim sevgili eski arkadaşlarım da bunları yayıyor. Ayıp, bak birbirimize lazım olacağız. Bu seçim 2 turlu."



Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış yaptığını söyleyen İnce, "Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsinin oyunu toplasan 1 puan yapmaz. Yapılacak iş bir taneydi. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi; cumhuriyetçiler, Atatürkçüler ittifak kuracaktık. Doğrusu buydu ama yapmadılar. Şimdi Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak." ifadesini kullandı.



Muharrem İnce, partisinin sandıklarda patlama yaşayacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu anketçilere bakmayın. Anketçilere parayı bastın mı istediğin miktarı yazıyorlar. Biri bana geçen telefon açıyor, 'noterden senet veririm yüzde 10'sun' diyor. Bir anketini görüyorum 4 yazıyor. 3 yazan da var, 16 yazan da. Hiçbirine inanmıyorum. Bu gençlerle sandıkları patlatacağız biz."

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