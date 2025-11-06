Cumhurbaşkanı Avn: "Tam teşekküllü bir suçtur"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in bugün ülkesinin güneyine düzenlediği ve 1 kişinin ölümüne, 9 kişinin yaralanmasına neden olan hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



İsrail saldırılarının sivilleri ve uluslararası insancıl hukuku hedef aldığını kaydeden Avn, "Lübnan ne zaman barışçıl müzakere yoluna açık olduğunu ifade etse, İsrail saldırıları artırıyor ve her türlü müzakere çözümünü reddediyor" ifadelerini kullandı.



"İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar tam teşekküllü bir suçtur" diyen Avn, ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtiğini ancak İsrail'in saldırılarına devam ettiğini vurguladı.