Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştü

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD heyeti ile bir araya geldiklerini bildirdi.



Kılıç, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra enerji ve altyapı konularını ele aldıklarını belirtti.



ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein ve ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile beraberindeki heyeti kabul ettik.



Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra, Enerji ve Altyapı konularını ele aldık. pic.twitter.com/D4LnuZWnbW — Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) August 29, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin