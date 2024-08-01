Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede Biden, Ankara'da 7 ülke ile Rusya arasındaki rehine takasının sorunsuz şekilde  gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
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Cumhurbaşkanı , Başkanı ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Biden'ın görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, Gazze'deki durum, Ankara'da gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade etti.

Ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini belirten Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Biden ise rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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