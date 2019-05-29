Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin detayları Twitter hesabından paylaştı.



Erdoğan ve Trump'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:



"Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.



Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.



İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."

BEYAZ SARAY'DAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ikili ticaretin artırılması, çelik vergisi ve S-400 konularının ele alındığı bildirildi.



Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İki lider, ortak olarak paylaşılan (iki ülke arasındaki) ticareti artırma arzusu, Başkan'ın Türkiye'den alınan çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'den yüzde 25'e indirme kararı, Türkiye'nin planlanmış S-400 füze savunma sistemi satın alma süreci ve gelecek ay Japonya'nın Osaka kentindeki G20 Zirvesi'nde görüşmelere devam etme imkanı da dahil ikili ilişkileri ele aldı."