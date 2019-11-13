Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşecek (Kritik zirve saat 20.00'de)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı kritik zirveye saatler kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Beyaz Saray'da TSİ 20.00'de bir araya gelecek. Görüşmenin 1,5 saat sürmesi planlanıyor.

Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da ABD Diyanet Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak.

HEYETTE KİMLER BULUNUYOR?

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde kentteki Türk vatandaşları tarafından karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyaretinde bulunmak için geldiği Washington'da, konaklayacağı otele geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Willard Hotel'e gelişlerinde caddede kendilerini bekleyen kentteki Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı.



Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretindeki ilk teması, ABD Ticaret Odası üyeleriyle oldu.



Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Erdoğan, Willard Hotel'de düzenlenen toplantıya iştirak etti.



Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.



Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.