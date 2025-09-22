Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum"

Türkevi'nde yapılan konferanta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.



"ENGEL VE KISITLAMALARDAN BİR AN EVVEL KURTARILMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konferasntaki konuşmasında, Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Amerika ile enerji ve savunma sanayi iş birliğini öncelikli alanlar olarak gördüklerini söyleyen Erdoğan, “Değerli dostum başkan Trump ile 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Amerika’yla ihracata yönelik destekleri artırdık. Sektör ziyaretleri ve ticaret heyetleri gibi programlarda hız kazandı. Özel sektörümüzün desteği ve yeni yatırım hamleleriyle 100 milyar dolar hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Kıymetli dostlar, tabii bu tabloda Amerika’nın ticaret ve ekonomi politikalarının Türkiye’ye doğrudan ya da dolaylı yansımalarına şahit oluyoruz. Önümüzdeki dönemde ticaretimizi olumsuz yönde etkileyebilecek her konuda ikili mekanizmaları daha etkin kullanmaya kararlıyız. Mütekabiliyet esaslı ilave gümrük vergilerinin ticarette yakalanan ivmeyi azaltmaması temennimizdir. Bu konuda oldukça hassas davranıyoruz. Amerika ile enerji ve savunma sanayi iş birliğini öncelikli alanlar olarak görüyoruz. Savunma sanayi iş birliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım. Bu alanda yeni projeler geliştirilmesi tedarik ve ortak üretim gibi müşterek menfaatlerimiz doğrultusunda atabileceğimiz pek çok adım bulunuyor” ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLERİMİZDEKİ POZİTİF İVMENİN HIZLANMASINI BEKLİYORUZ"



Başkan Trump ile ikinci görev döneminin ilk günlerinden itibaren yapıcı görüşmeleri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. İlaveten enerji başlı olmak üzere siber ve uzay alanlarını da kapsayan diğer stratejik sektörlerde yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerimizdeki pozitif ivmenin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Ticaretin yanı sıra karşılıklı yatırımların artırılmasına da büyük önem veriyorum göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana Türkiye’deki yatırım ortamı köklü bir dönüşüm geçirdi. Son 23 yılda küresel yatırım pastasından aldığımız payı tam beş kat artırdık. 2025 yılının ilk yedi ayında 8 milyar 350 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım çektik, son bir yılda ülkemize yapılan uluslararası doğrudan yatırım tutarı ise yaklaşık 14 milyar dolara ulaşmış oldu. Önümüzdeki üç yılın yol haritası niteliğindeki orta vadeli programı kısa süre önce açıkladık. 2028 yılında ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz. İhracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirlerimizi 70 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"ABD ÜLKEMİZE EN ÇOK YATIRIM YATIRIM YAPAN İKİNCİ ÜLKE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

“Sanayide dönüşüm yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında attığımız kararlı adımlarla ekonomimizde köklü bir değişimi başlatıyoruz. Güçlü lojistik altyapımız, modern limanlarımız, gelişmiş kara ve demir yolu ağımız Türkiye’yi yatırımcılar için stratejik bir merkez haline getiriyor. Hedefimiz yüksek katma değer üreten, sürdürülebilir dijital dönüşümü destekleyen, iklim dostu ve bilgi yoğun yatırımları ülkemize daha fazla çekmektir. Amerikan yatırımlarının büyük bölümü de bu hedefimizle örtüşüyor. Firmalılarımızın Amerika’daki yatırımları 13,2 milyar dolara ulaştı. Amerikan firmalarının ülkemizdeki yatırımları ise 15,7 milyar dolar seviyesinde. 2 bine aşkın firmayla Amerika, ülkemize en çok yatırım yapan ikinci ülke konumunda. Sizin gibi sektöründe atılımlar yapmış müteşebbislerin Türkiye’ye ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Türkiye olarak şeffaf, öngörülebilir ve dijitalleşmiş bir yatırım ekosistemi sağlamaya ve yatırım dünyasıyla stratejik iletişim kanallarını güçlü şekilde kullanmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Karşılıklı yatırımlarınızla ülkemiz arasında önemli bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Türk-Amerikan ilişkilerinin müşterek menfaatler doğrultusunda ilerletilmesi noktasında sizlerin katkılarının çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin yakın dostları arasında gördüğüm siz değerli iş insanlarının, ülkemizin, Amerikan kamuoyuna daha etkin şekilde anlatılması bakımından da önemli rol üstlenebileceğinize inanıyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki ilgili kurum ve kuruluşlar ile Amerika'daki temsilciliklerinin kapılarının katılımcılara daima açık olduğunu ifade ederek, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni edip, katılımcılara Türk-Amerikan ilişkilerine yaptıkları katkılar için teşekkürlerini iletti.