Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD tavrını net ortaya koymalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin, "ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD tavrını net ortaya koymalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın ardından Türkevi'ne giderken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BM konuşmasında verdiği mesajlara ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Söylediğimin arkasında aynen duruyorum. Bütün bu konularda da özellikle cinsiyetsizleştirme olayını da asla tasvip etmiyoruz, bütün bunlara karşı da kutsal aile yapısını hep birlikte sahiplenmeye diyoruz, el ele verelim. Bu şekilde kutsal aile yapımızı kutsayalım." şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden önce Biden, 'İkinci bir Gazze istemiyoruz.' dedi. (Necip) Mikati de buraya gelemedi. 'a da konuşmanızda bir yer verdiniz. Fakat bir yandan da bakıyoruz, arka planda İsrail'i desteklemeye devam ediyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı." diye konuştu.

ABD'li bir basın mensubunun, F-35 programıyla ilgili bir gelişme olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Erdoğan'ın, "Şu an bir gelişme yok" yanıtını verdiği öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Polisi şehit etmişti: Çöp poşeti giydirildi, hayvan taşıma aracına bindirildi!

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ve Guterres ile görüştü

ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ve Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na seslendi: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na seslendi: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?

Biden, BM Genel Kurulu'nda konuştu: Hamas ve İsrail arasında savaş sona ermelidir

Biden, BM Genel Kurulu'nda konuştu: Hamas ve İsrail arasında savaş sona ermelidir

Musk'tan İtalya lideri Meloni'ye övgü yağmuru

Musk'tan İtalya lideri Meloni'ye övgü yağmuru

Hindistan'da akıl almaz olay: 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı maymunlar engelledi

Hindistan'da akıl almaz olay: 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı maymunlar engelledi

6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu: Çevrimiçi DNA testi sayesinde bulundu

6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu: Çevrimiçi DNA testi sayesinde bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...