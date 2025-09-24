Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı , Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği temaslarına devam ediyor.

BM Genel Kuruluna hitap eden ve ikili görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA eşgüdümünde 'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından Devlet Başkanları ve Eşleri onuruna verilen davete katıldı.

