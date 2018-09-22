Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Eylül Pazar günü New York'ta olacak. Erdoğan ilk olarak "Türk Amerikan Ulusal Yürütme Komitesi" tarafından düzenlenen "halk toplantısı"na katılacak.



Erdoğan'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor. New York polisi toplantının yapılacağı salonun önünde şimdiden bazı önlemler aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitaben bir konuşma yapacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALI GÜNÜ BM’DE KONUŞACAK

Genel Kurul’da ilk konuşmayı Brezilya, ikinci konuşmayı ise ev sahibi ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kürsüye dördüncü sırada çıkacak.



Erdoğan başta olmak üzere birçok ülke liderinin, konuşmalarında, BM'deki reform taleplerini ve bu konudaki beklentileri dile getirmesi bekleniyor.



Birleşmiş Milletler, özellikle Suriye krizi, Myanmar, İsrail-Filistin sorunu gibi konularda veto çıkmazında olan ve karar alamayan güvenlik konseyi nedeniyle çok fazla eleştiriliyor.



HALEY: ERDOĞAN VE TRUMP NEW YORK’TA GÖRÜŞEBİLİR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi beklenmiyor. Ancak 25 Eylül akşamı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in vereceği yemekte bir araya gelme ihtimalinden söz ediliyor.



Amerikan Dışişleri kaynakları, Türkiye'de tutuklu bulunan NASA çalışanı Serkan Gölge'nin cezası konusunda ilerleme sağlandığını bunun sonucu olarak Trump-Erdoğan görüşmesinin gündeme gelebileceğini belirtiyorlar.



ABD’nin BM temsilcisi Nikkİ Haley de, “Eğer Erdogan görüşme talep ederse Trump düşünecektir, ne olacağı belli olmaz" şeklinde bir açıklama yaptı.

