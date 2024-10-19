Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak dün akşam İstanbul Havalimanı'na indi.

Almanya Başbakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı. ​​​​​​​

Scholz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. Almanya Başbakanı, önceki gün AB zirvesi sonrası yaptığı basın açıklamasında görüşmede “konuşulacak çok konu” olduğunu söyledi.

MASADAKİ KONULAR

Scholz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başta Türk-Alman ilişkilerini, ekonomi politikalarını, Ukrayna’daki savaşı, Ortadoğu'daki mevcut durumu, göç meselesini, ekonomi odaklı hususları ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışını ele alması bekleniyor.

Göç konusunun önemli bir mesele olduğunu belirten Scholz, “AB ile Türkiye’nin bu konuda birlikte çalışması doğru ve mantıklıdır. Biz bunu her zaman destekledik ve Avrupa Birliği’ne ilgili anlaşmaları genişletmesi çağrısında bulunduk.” ifadelerini kullandı.

İki ülkenin özellikle ekonomi, ticaret ve enerji alanlarındaki potansiyeli ve iş birliği imkanlarını daha da geliştirmekten yana oldukları biliniyor.

İki lider, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittikleri ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.

