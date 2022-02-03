Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuk için ev sahipliği yapmaya hazırız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile başkent Kiev'e gitti.

Liderlerin baş başa görüşmesinin ardından, iki ülke arasında yapılan anlaşmalar için imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ARABULUCU ROLÜ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladıklarını aktaran Zelenskiy, "Bu, tarihi bir olay. Hepimizi ve dost halklarımızı kutluyorum." diye konuştu.



Zelenskiy, STA imzalanmadan önce bile geçen yıl ticaret hacminin 7 milyar dolara yükseldiğini belirterek "Bu da koyduğumuz 10 milyar dolarlık hedefimizin mümkün olduğunu gösteriyor. STA da bu hedefe beklediğimizden daha hızlı ulaşmamızı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün güvenlik ve barış konularını da ele aldıklarını anlatan Zelenskiy, "Önümüzde duran meydan okumalar ve bunların giderilmesi için atılacak adımlar görüşmemizin temel konularıydı. Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze değişmez desteği için Kırım'ın kurtarılması ve Kırımlıların haklarının korunması için Türkiye'nin Kırım platformuna aktif katılımı için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Zelenskiy, şöyle devam etti:



"Savaşı bitirme yolunda Ukrayna Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ukrayna'da barış için tüm platformlarda elimizden geleni yapmayı hazırız."



Savunma sanayisi ve havacılıkta iş birliğini ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Bunlar stratejik ortaklığımızın itici güçlerinden biridir. Amacımız ortak savunma projeleri, ortak teşebbüsler kurmak, tecrübe ve teknoloji paylaşımı yapmak. Bugün imzaladığımız anlaşmayla, BAYKAR Makina İHA’larının Ukrayna’daki üretimi genişletilecek." dedi.



"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, 2 yıl aradan sonra, stratejik ortak olan Ukrayna'yı tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce bugün kurulmuş olmasının ziyarete ve toplantıya tarihi bir boyut kazandırdığını ifade eden Erdoğan, ziyaretin hassas bir döneme tekabül ettiğini kaydetti.



"Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ARABULUCULUK İÇİN EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"



"Sayın Devlet Başkanı başta olmak üzere, Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum. Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladım. Zira, Türkiye olarak, yangına körükle gitmek yerine 'Tansiyonu nasıl düşürürüz' mantığıyla hareket ediyoruz."



Donbass ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna özel gözlem misyonunun rolünü önemsediklerini aktaran Erdoğan, "Kuruluşundan bu yana tüm tarafların güvenine mazhar olmuş Türk büyükelçilerce idare edilen misyona desteğimiz tamdır. Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçıl ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz." diye konuştu.



Görüşmelerde ikili ilişkileri her yönüyle ele aldıklarını belirten Erdoğan, geçen sene yüzde 60'a yakın artışla 7,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini, 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini söyledi.



İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının kendilerini bu hedefe hızlı bir şekilde taşıyacağına yürekten inandığını vurgulayan Erdoğan, ekonomik iş birliğinin en önemli sütunlarından birisinin, Ukrayna'daki yatırımcılar olduğuna dikkati çekti.

"2021'DE 2 MİLYONDAN FAZLA UKRAYNALI DOSTUMUZU AĞIRLADIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Türk şirketlerinin Ukrayna'da altyapı projelerini başarıyla tamamlamaları bizleri gururlandırıyor. Şirketlerimize güveninden ötürü Sayın Başkan'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Turizm alanındaki iş birliğimiz de giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu sene de yeni rekorlar kıracağımıza eminim. Görüşmelerimizde, ülkelerimiz arasında tarihi bir dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik. Soydaşlarımıza yönelik ortak projelerimizi ayrıntılarıyla gözden geçirdik. Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalar, stratejik ortaklığımızı daha ileri noktaya taşıma irademizin birer sembolüdür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazan-kazan temelinde ikili iş birliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum."



TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA 8 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin Marinskiy Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından 8 anlaşma imza altına alındı.



Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmilhal tarafından imzalandı.



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Gençlik Politikası alanında iş birliği anlaşması, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından imza altına alındı.



Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ukrayna Devlet Vergi Servisi arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba imza attı.



Türk Standartları Enstitüsü ile Ukrayna Bilimsel Araştırma ve Standardizasyon, Belgelendirme ve Kalite Sorunları Hakkında Eğitim Merkezi arasında mutabakat muhtırasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba imza altına aldı.



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında 4 Aralık 2009 tarihinde Kiev'de imzalanan Kanun Uygulayıcı Birimlerin İşbirliği Anlaşması'nın tadil edilmesine yönelik protokolü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastirskiy imzaladı.



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Yüksek Teknoloji ve Havacılık/Uzay Sanayii Alanında İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşması'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov imza attı.



Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Gümrük Servisi arasında Ortak Gümrük Komitesi Tesis Edilmesine İlişkin Protokolü ve Yetkili Ekonomik Operatör Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Eylem Planı'nı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Başkanvekili Vyaçeslav Demçenko imzaladı.

