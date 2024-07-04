Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Liderler aile fotoğrafında bir araya geldi

Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Erdoğan, aile fotoğrafı için liderlerle bir araya geldi. Erdoğan daha sonra genişletilmiş oturuma katılacak. Ardından Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Liderler aile fotoğrafında bir araya geldi

Cumhurbaşkanı , Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kazakistan'ın başkenti 'daydı.

Dün başlayan zirve, toplantıların ardından bugün sona erdi. 

Liderler bugün, aile fotoğrafı çektirmek için bir araya geldi.

Erdoğan, fotoğrafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında yer aldı.

Erdoğan, daha sonra genişletilmiş oturuma katılacak. Oturum sonrası Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüşecek.

Erdoğan zirve öncesinde de Moğolistan Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı dün de Putin ile görüşmüş, Ukrayna Savaşı ve Suriye gerilimi dahil pek çok konu ele alınmıştı.

Öte yandan Erdoğan'ın Azerbaycan'ın programının iptal edildiği öğrenildi. Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'da Hollanda'yla oynayacağı Euro 2024 çeyrek final maçına gidecek.

Ardından ise Washington'da 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO 75. Yıl Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Liderler aile fotoğrafında bir araya geldi - 1
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