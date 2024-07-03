Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Temmuz’da Türkiye’nin diyalog ortağı olduğu Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Astana'ya gitti.

Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gedi.

Liderler, ikili görüşme öncesi basın mensuplarına konuştu.

İlk sözü alan Putin, Erdoğan ile sürekli iletişim hâlinde olduklarını ve küresel durum hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

"Dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya-Türkiye ilişkilerinin adım adım ilerlediğini" dile getirdi.



Putin, "Türkiye ile stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 6,7 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Rus lider ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Turistlere sağladığınız şartlardan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Erdoğan ise konuşmasında, Akkuyu Enerji Santrali'ni bir an önce devreye almak istediklerini söyledi.

"Sinop ile ilgili de görüşmeler var" diyerek, "Ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Botaş ve Gazprom arasındaki ilişkiler de samimi ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları ekledi: "55 milyar dolarlık haim bizim için çok önemli değil, hedefimiz 100 milyar doları yakalamak. Bunu yakalayabileceğimize inanıyorum."

Cumhurbaşkanı, Rus turistlerin Türkiye ziyareti ile ilgili ise "7 milyon turistin ülkemize gelmesi bizim için çok önemliydi. Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Yeter ki Türkiye'den memnun kalsınlar" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda Putin'i en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamak istediğini söyledi.

Rus lider Putin de Edoğan'ın davetine katılacağını söyleyerek, "Türkiye'ye muhakkak gelirim" dedi.

İki lider daha sonra basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.