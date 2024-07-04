Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Yıkıma son vermek için İsrail durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanı Edoğan, Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) zirvesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İsrail Gazze'de durdurulmalı ve ateşkese zorlanmalıdır. İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Yıkıma son vermek için İsrail durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanı Edoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) zirvesi için gittiği 'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı konuşmasında, çok taraflı diyaloğun güçlendirilmesi temasının son derece isabetli olduğunu söyledi.

Terörizm, İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı ile düzensiz göç gibi meselelerin, yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddetini artırdığına dikkat çeken Erdoğan, "Bunun son örneği Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanıyor" dedi.

'in ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılarda 40 bin masumun hayatını kaybettiğini belirteren Erdoğan, şöyle konuştu: 

"Bu, meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazıdır. Bu yıkıma son verilmesi için İsrail durdurulmalı ve ateşkese zorlanmalıdır. İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerekiyor."

Cumhurbaşkanı, konuşmasının devamında, "Türkiye olarak güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, barış, güvenlik, istikar ve refah üreten etkili bir sistemin inşası için tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz" dedi.

"Amacımız bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı inşa etmektir" diyen Erdoğan, "Onbinlerce vatandaşını terör örgütlerine kurban vermiş Türkiye, PKK, PYD, YPG FETÖ ve DAEŞ dahil terörün darklı biçimleriyle 40 yıldır mücadele ediyor ve etmeye devam edecek" diye ekledi.

Türkiye'nin Suriyeliler de dahil olmak üzere 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu da ifade etti.

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