Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
01.09.2026 08:28
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor.
Zirveye katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'daki diplomatik temasları kapsamında gerçekleştirildi.
CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVEDE KONUŞACAK
Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26'ncısı düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla da görüşme yapması bekleniyor.