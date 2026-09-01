Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Zirveye katılmak üzere Kırgızistan 'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'daki diplomatik temasları kapsamında gerçekleştirildi.

CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVEDE KONUŞACAK

Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26'ncısı düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla da görüşme yapması bekleniyor.