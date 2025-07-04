Erdoğan, Azerbaycan'da: "İsrail'in saldırganlığı bölgemizi tehdit ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "Tur" ile Azerbaycan'ın Fuzuli şehrine gitti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fuzuli Havalimanı'nda Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Agdam, Fuzuli ve Hocavend Özel Temsilcisi Emin Hüseyinov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve büyükelçilik personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından beraberindeki heyetle birlikte zirvenin gerçekleştirildiği Hankendi şehrine hareket etti. Erdoğan'ı zirvenin yapıldığı Hankendi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. "YEŞİL KALKINMA VİZYONUMUZU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

"Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temasıyla gerçekleşen zirvede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Net fısır emisyon ve yeşil kalkınma vizyonumuzu gerçekleştireceğiz" dedi. "100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmi hedefimizi daha yükseklere taşıyacak adımlarımızı hep birlikte atmalıyız" ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasında, "İklim kanunumuz önceki gün meclisimizde kabul edildi" bilgisini verdi. Erdoğan, Türkiye'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile birlikte 6 milyon ton sera gazının bertaraf edildiğini aktardı, "Sıfır Atık Projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızla 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Zirveye hitabında bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, "İsrail'in Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu'nun bölgeyi kan gölüne çevirmesine izin verebilriz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in mevcut yönetim altında hız verdiği saldırgan politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor" diye konuştu. ERDOĞAN, ALİYEV VE MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Hankendi şehrinde, ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.



Erdoğan, Hankendi'de İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de bir görüşme yaptı. AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği alana gelişinde mevkidaşı Aliyev tarafından karşılanırken, burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Aliyev'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer aldı.



Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Afganistan geçici hükümeti Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve EİT Genel Sekreteri Asad Majeed Khan da aile fotoğrafı çekilirken hazır bulundu.



Fotoğraf çekiminin ardından liderler, "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temalı zirvenin yapılacağı salona geçti.

ALİYEV'DEN AÇILIŞ KONUŞMASI Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açılış konuşmasının ardından zirveye katılan liderlerin hitaplarına geçildi. Azerbaycan'ın daha önce iki kez zirveye Bakü'de ev sahipliği yaptığını hatırlatan Aliyev, bugünkü zirvenin Karabağ'da, Hankendi'de düzenlenmesinin özel anlamı olduğunu belirtti.



Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarda son yılda birkaç önemli uluslararası etkinlik düzenlediğini hatırlatarak, "Bugün ise EİT'in 17'nci Zirvesi, Hankendi'de yeni inşa edilmiş Kongre Merkezi'nde yapılıyor. İşgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur'da geniş kapsamlı imar ve ihya çalışmaları yürütülüyor. Ermenistan, Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini 30 yıl işgal altında tutmuş, etnik temizlik yapmış, 1 milyondan fazla soydaşımızı ata yurtlarından etmişti. Azerbaycan halkı ve devleti hiçbir zaman işgali kabullenmedi" diye konuştu. ERDOĞAN, İRAN VE PAKİSTAN LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında çeşitli temaslarda bulundu. Erdoğan, bu kapsamda Hankendi Kongre Merkezi'nde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "İran ile İsrail arasındaki fiili ateşkesin kalıcı sükûnete dönüştürülmesinin önem arz ettiğini, meselelerin müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini, Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil üzerine düşeni samimiyetle yapmaya hazır olduğunu" ifade etti.



Erdoğan ayrıca, "Türkiye ile İran’ın terörle mücadele alanında iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini, ticaret başta olmak üzere ikili ilişkileri her alanda ilerletmenin iki ülkeye de yarar sağlayacağını" belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Pakistan Başbakanı Şerif ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir araya geldi. Bu görüşme de basına kapalı gerçekleşti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı kaydedildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret, enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze’ye erişimi için birlikte gayret göstermeye devam edeceklerini" belirtti.



HEYETTE KİMLER VAR? Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. ERDOĞAN AZERBAYCAN'DAN AYRILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak "Tur" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.



Erdoğan'ı Türkiye'ye, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Agdam, Fuzuli ve Hocavend Özel Temsilcisi Emin Hüseyinov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve büyükelçilik personeli uğurladı.

