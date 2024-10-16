Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, sabah saatlerinde Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Barzani, görüşme öncesinde  Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Barzani, bu görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani görüşmesi, geçtiğimiz dakikalarda başladı.

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