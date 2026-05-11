Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
11.05.2026 12:40
Son Güncelleme: 11.05.2026 12:49
Belçika Kraliçesi Mathilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
Belçika Kraliçesi'nin Türkiye ziyareti devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kraliçe Mathilde ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.
Belçika Kraliçesi Mathilde, Türkiye'de 3 gün sürecek “ekonomik misyon” kapsamında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Çok sayıda yatırımcı ve iş insanıyla gelen Belçika Kraliçesi, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.
Görüşmelere dair detayları aktaran NTV muhabiri Güldener Sonumut, Kraliçe ve Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde Belçika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ele alınacağını belirtti. Sonumut, buna yönelik Belçika Kraliçesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Belçika'dan gerek hülkümetin gerek kraliyet ailesinin iş dünyasıyla birlikte Türkiye'ye güvendiğini, inandığını ve işbirliğinin devam etmesi mesajını ileteceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Belçika Kraliçesi Mathilde,
NTV muhabiri Sonumut, “Türkiye'nin Belçika açısından ekonomik olarak ve stratejik olarak bir potansiyeli olduğunun ve dolayısıyla Kraliçe'nin beraberinde 200'ü aşkın iş insanını Türkiye'ye getirerek iş fırsatlarının değerlendirileceğinin altı çizildi.” ifadelerini kullandı.
Görüşmede Temmuz 2026'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin de ele alınması bekleniyor. NTV muhabiri Sonumut, “Belçika'nın beklentisi, savunma sanayi açısından ve ilişkiler açısından beklentiler kapsamlı bir biçimde görüşmede ele alınacak.” diye konuştu.