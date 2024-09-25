Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor ve İsrail'e karşı bir tutum geliştirmediler. NATO müttefikleri arasında da maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var. Şu an ABD'deyiz ve ABD'de bu ülkelerden biri" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor"
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, Amerikan NBC News kanalından Keir Simmons'a röportaj verdi.

Röportajında, Türkiye-Rusya ilişkileri ve Türkiye'nin ekimde Rusya'da düzenlenecek BRICS toplantısına davetli olarak katılma kararına ilişkin Erdoğan, "Rusya'yla ilişkilerimiz çok boyutlu. Siyasi, ekonomik, kültürel ve savunma sanayi alanında ilişkilerimiz mevcut." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında dayanışma ve ekonomik işbirliğinin de her gün büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

"BİRÇOK BATILI ÜLKE İSRAİL KARŞISINDA SESSİZ KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Erdoğan, Batılı ülkelerin 'e yönelik tutumu hakkında ise şunları söyledi:

"Maalesef birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor ve İsrail'e karşı bir tutum geliştirmediler. NATO müttefikleri arasında da maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var. Şu an 'deyiz ve ABD'de bu ülkelerden biri."

ABD Başkanı Joe Biden'ın bir taraftan İsrail'i eleştirdiğini ancak diğer taraftan farklı şekillerde destek verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İsrail'e silah ve mühimmat sağladığını, destek olmak için Akdeniz'e uçak gemisi gönderdiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki seçimlerle ilgili bir soruya ise seçimleri kimin kazanacağından bağımsız olarak işbirliğinin süreceği mesajını vererek, şöyle konuştu:

"Ülkeleri, milletleri ve halkları idare edenler olarak bizlerin farklı düşünmesi mümkün değil. Küresel düzeyde ABD'nin tutumu net, Rusya'nın tutumu net. Tüm yönetimlerle ilişkilerimizi yakın bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

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