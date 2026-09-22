Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de diplomasi trafiğini sürdürüyor
22.09.2026 21:09
Son Güncelleme: 22.09.2026 22:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından diplomatik temaslarını sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
BM Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'na ilişkin hazırlanan defteri de imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Guterres ile görüşmesinde bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'de ticaret gemilerinin hedef alınmasından rahatsız olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ada'da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin netice vermeyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham ile görüştü.
İNGİLTERE BAŞBAKANI BURNHAM İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki ikili temasları kapsamında, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim ile görüştü.
KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temaslarını Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile görüşerek sürdürdü.
Türkiye-Katar ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Katar olarak ikili ilişkileri yatırım, ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere her alanda daha ileri seviyelere taşımak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Bölgede enerji arzını olumsuz etkileyen gelişmelerin herkesi sıkıntıya soktuğunu belirten Erdoğan, enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış yönünde adımlar atmamakta ısrar ettiğine dikkati çekerek, bölgedeki İsrail saldırganlığının dizginlenmesi için uluslararası toplumun güçlü bir şekilde baskı kurmasının önemli olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yle de bir araya geldi.