Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de diplomasi trafiğini sürdürüyor

KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temaslarını Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile görüşerek sürdürdü.

Türkiye -Katar ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Katar olarak ikili ilişkileri yatırım, ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere her alanda daha ileri seviyelere taşımak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bölgede enerji arzını olumsuz etkileyen gelişmelerin herkesi sıkıntıya soktuğunu belirten Erdoğan, enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış yönünde adımlar atmamakta ısrar ettiğine dikkati çekerek, bölgedeki İsrail saldırganlığının dizginlenmesi için uluslararası toplumun güçlü bir şekilde baskı kurmasının önemli olduğunun altını çizdi.